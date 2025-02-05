Стало известно, на сколько выросло за 2024 год количество жалоб в Следком на мигрантов

Бастрыкин: число жалоб в СК на мигрантов выросло в семь раз в 2024 году

Количество жалоб, поступивших от россиян на мигрантов в Следственный комитет, увеличилось в семь раз по итогам прошлого года. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, его слова передает ТАСС.

На заседании расширенной коллегии ведомства руководитель аппарата заявил, что число обращений на поведение приезжих из других стран достигло 700. Каждое из них проверяют и реагируют.

Бастрыкин отметил, что преступления мигрантов широко освещаются в СМИ, а у общества, в свою очередь, формируется запрос на порядок касательно миграционных явлений. Глава СК РФ выразил мнение, что происходящие в стране миграционные процессы должны строго контролироваться и оставаться в рамках национальных интересов России, а в первую очередь — граждан страны.

С 5 февраля в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально находящихся в стране иностранных граждан.

В соответствии с ним иностранцы-нелегалы подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения из страны. Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод таких граждан. В частности, они не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, в том числе недвижимое, пользоваться услугами банков.

При неоднократном нарушении мигрантом установленных ограничений и запретов в отношении него принимаются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение министерства внутренних дел.

Ранее в МВД рассказали, кого будут включать в реестр контролируемых лиц.