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ФСБ накрыла ячейку террористов в Крыму

ФСБ России накрыла ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ накрыли ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России) в Крыму. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным пресс-службы ведомства, в ячейку входили пять человек, террористы вербовали новых участников группировки.

«Пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), состоявшей из пяти граждан Российской Федерации», — поделились в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по месту жительства задержанных силовики обнаружили средства связи, электронные носители информации и большое количество запрещенной в РФ литературы. Все это злоумышленники использовали при ведении террористической деятельности.

Следственный комитет в Крыму возбудил уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

До этого второй Западный окружной военный суд приговорил к семи годам тюрьмы 18-летнего жителя Курска Гагика Григоряна.

Ранее мать и сына задержали за намерение перевести деньги украинскому фонду.

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