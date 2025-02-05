ФСБ накрыла ячейку террористов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ накрыли ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России) в Крыму. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным пресс-службы ведомства, в ячейку входили пять человек, террористы вербовали новых участников группировки.

«Пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), состоявшей из пяти граждан Российской Федерации», — поделились в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по месту жительства задержанных силовики обнаружили средства связи, электронные носители информации и большое количество запрещенной в РФ литературы. Все это злоумышленники использовали при ведении террористической деятельности.

Следственный комитет в Крыму возбудил уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

До этого второй Западный окружной военный суд приговорил к семи годам тюрьмы 18-летнего жителя Курска Гагика Григоряна.

Ранее мать и сына задержали за намерение перевести деньги украинскому фонду.