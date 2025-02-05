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Правительство Испании решило сократить официальную рабочую неделю

Reuters: в Испании решили сократить рабочую неделю до 37,5 часов
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Испании решило сократить официальную рабочую неделю с 40 до 37,5 часа несмотря на недовольство предпринимателей. Об этом заявила министр труда Испании Иоланда Диас, ее слова передает агентство Reuters.

Инициативу, по словам министра, внесли для того, «чтобы жить лучше, работать меньше и быть гораздо более продуктивным и эффективным в экономическом плане». Впереди рассмотрение инициативы парламентом Испании. Ранее предприниматели предупреждали, что сокращение рабочей недели приведет к издержкам компании и сделает их менее конкурентоспособными.

До этого в Госдуме РФ допустили сокращение рабочей недели для россиян. А в конце 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю одному из родителей в многодетной семье.

Кроме того, таким же правом нужно наделить родителей-одиночек, которые воспитывают одного и более детей, считает Чернышов. По его мнению, можно рассмотреть возможность увеличения ежедневного времени работы таких сотрудников до девяти часов, но только по соглашению с работодателем.

Ранее в Госдуме рассказали, кому положен сокращенный рабочий день.

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