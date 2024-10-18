Осужденная за теракт Дарья Трепова перестала общаться с родными

Осужденная за терроризм Дарья Трепова не выходит на связь с родными уже несколько месяцев, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Ее мать жалуется, что не получает писем, а о подозрении на раскол личности, депрессии и определении дочери в тюремную больницу при ИК-2 Мордовии узнает из новостей», — говорится в сообщении.

По его данным, после получения 27-летнего срока Трепова продолжала отправлять письма домой. Она обещала родственникам, что будет сообщать им о своем состоянии и местоположении, однако перестала писать домой после того, как попала в больницу.

В августе Трепову госпитализировали из-за сильной депрессии и раскола личности. В июле Mash со ссылкой на эксперта-психиатра сообщил, что девушка страдает психическим расстройством. К такому выводу специалист пришел после анализа ее рисунков.

Ранее стало известно о долгах Треповой по ЖКХ.