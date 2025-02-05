В России началось голосование в туристической премии «Маршрут построен 2024-2025»

В России стартовало народное голосование в Национальной туристической премии «Маршрут построен 2024-2025» от медиагруппы «Комсомольская правда». Об этом сообщили на сайте kp.ru.

Участники голосования смогут определить лучшие направления для поездок, самые интересные туры, удобные туристические сервисы, познавательные блоги и впечатляющие события в России с 5 февраля по 14 марта 2025 года. В нем представлены более 900 проектов из 78 регионов России. Помимо этого, в новом сезоне появилась номинация «Зарубежный туризм», где представлены возможности отдыха на экзотических курортах и в странах ближнего зарубежья.

Победителей премии выберут в несколько этапов. После онлайн-голосования будет сформирован шорт-лист, далее лучшие проекты определит профессиональное жюри. Награждение победителей состоится в апреле. Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Накануне сообщалось, что Институт развития интернета (ИРИ) продлил прием заявок на соискание четвертой Национальной премии интернет-контента до 10 февраля. Принять участие в премии могут интернет-проекты, которые вышли с 1 января по 31 декабря 2024 года. Кроме того, контент должен быть размещен на площадках, не запрещенных российским законодательством.

Ранее были объявлены лауреаты премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.