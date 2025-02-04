ИРИ продлил прием заявок на Национальную премию интернет-контента

Институт развития интернета (ИРИ) продлил прием заявок на соискание четвертой Национальной премии интернет-контента до 10 февраля, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что принять участие в премии могут интернет-проекты, которые вышли с 1 января по 31 декабря 2024 года. Кроме того, контент должен быть размещен на площадках, не запрещенных российским законодательством.

Организаторы премии уточнили, что для участия принимается контент на русском языке или на официальных языках народов России. При этом в конкурсе не смогут участвовать трейлеры, тизеры и другие промо материалы, за исключением социальных роликов.

Подать заявку на участие на Национальной премии может правообладатель или любое лицо с его официального согласия.

Как уточнили в ИРИ, в этом году в конкурсе 15 основных номинаций: игровой сериал до 30 минут, игровой сериал более 30 минут, non-scripted проект, документальный проект, короткометражный проект, видеоролик до 3-х минут, проект в вертикальном формате, анимационный контент, вирусный контент, подкаст, музыкальный трек, блог, Telegram–канал, спецпроект в интернет-СМИ, социальная интернет-акция.

Помимо этого, будут вручены награды в специальных номинациях, которые объявят позже.

Отмечается, что премию ИРИ вручат летом 2025 года.

Напомним, информационными партнерами Национальной премии интернет-контента стали медиахолдинг Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru».