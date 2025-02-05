России не предоставили образцы найденных в самолете AZAL посторонних элементов

России пока не направили на экспертизу образцы посторонних предметов, которые, как утверждается, нашли в корпусе рухнувшего в Казахстане самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний». Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в авиакругах.

На данный момент, несмотря на публикации СМИ, нет данных о том, что якобы найденные частицы идентифицировали как составляющие поражающих элементов ракеты ЗРК «Панцирь», подчеркнул источник. Эта информация нуждается как минимум в экспертизе, которая на данный момент не проведена, и в дополнительном изучении.

Источник напомнил, что в опубликованном Казахстаном отчете о катастрофе нет идентификации этих элементов, но отмечается необходимость в их изучении.

Напомним, накануне минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении пассажирского самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» около Актау. Отмечается, в частности, что на его обломках обнаружили множество сквозных и несквозных повреждений. По предварительным данным, их вызвали «внешние объекты, проникшие в компоненты воздушного судна», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что экипаж самолета AZAL сообщал о взрыве в задней части самолета.