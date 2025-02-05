В Росавиации сообщили о внешних повреждениях самолета AZAL

Предварительный отчет по крушению в Казахстане самолета AZAL подтверждает, что на воздушном судне есть повреждения, которые были получены в результате внешнего воздействия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Росавиации».

«В отчете не отражено, что казахская сторона идентифицировала посторонние предметы, находящиеся в воздушном судне, а у РФ такой возможности до сих пор не было, поскольку ей не передали эти элементы для экспертизы», — говорится в публикации.

Накануне RT со ссылкой на источник в авиакругах сообщал, что России пока не направили на экспертизу образцы посторонних предметов, которые, как утверждается, нашли в корпусе рухнувшего в Казахстане самолета Embraer 190.

Накануне минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении пассажирского самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» около Актау. Отмечается, в частности, что на его обломках обнаружили множество сквозных и несквозных повреждений. По предварительным данным, их вызвали «внешние объекты, проникшие в компоненты воздушного судна», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что экипаж самолета AZAL сообщал о взрыве в задней части самолета.