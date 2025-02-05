В Казахстане иностранцам при въезде начали выдавать карточки с QR-кодом для безопасности

В Казахстане иностранным гражданам при посещении страны начали выдавать карточки с QR-кодом для входа на портал с информацией для безопасного пребывания. Об этом сообщает официальный сайт МВД республики.

«Теперь каждый иностранец при въезде в страну, в том числе при прохождении пограничного контроля может получить специальную карточку с QR-кодом, ведущим на электронный мультиязычный портал SafeTravel.kz. На портале представлены необходимая информация и рекомендации для безопасного пребывания туристов в Казахстане», — говорится в сообщении. ‎

На портале гости страны смогут скачать приложение для мгновенной связи с полицией, включая функцию SOS, а также ознакомиться с миграционным законодательством. Кроме того, в приложении есть список официальных такси и онлайн-сервисов, операторов связи, алгоритмы действий при различных происшествиях и контакты экстренных служб. В ведомстве уточнили, что система направлена не только на защиту и безопасность туристов, но и на повышение доверия к стране.

До этого стало известно, что число поездок иностранных граждан в Россию в 2024 году выросло до 16,7 млн человек, на 8,2%. Чаще всего в Россию приезжали из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, стало больше туристов из Китая — 1,7 млн человек.

Ранее сообщалось, что в России сократилось количество аэропортов-миллионников.