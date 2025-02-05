Стало известно, на сколько выросло количество поездок иностранцев в Россию в 2024 году

Число поездок иностранных граждан в Россию в 2024 году выросло до 16,7 млн человек, на 8,2% . Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ.

Чаще всего в Россию приезжали из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, стало больше туристов из Китая — 1,7 млн человек. В 2023 году эта цифра была вдвое меньше. Европейцы стали приезжать в Россию на 16% чаще в сравнении с позапрошлым годом.

Лидером по поездкам в Россию в прошлом году лидером стала Германия. Трафик поездок вырос на 17% — до 119,5 тыс. Также вырос поток из Испании — на 22% выше, чем в 2024 году. Увеличилось число поездок из Франции (+15%) до 17,9 тыс., Италии (+11%) — 24,2 тыс. и Болгарии (+9,6%) — до 8,9 тыс. поездок.

До этого сообщалось, что в России стало меньше аэропортов-миллионников. Так, из списка выбыл аэропорт Грозного. За год его показатель снизился на 5,4% до 951,5 тыс., в то время как в 2023 году он достиг миллиона человек.

Лидером списка остался Шереметьево, базовый аэропорт «Аэрофлота». По данным издания, за прошлый год пассажиропоток аэропортов группы прибавил 16,8%, достигнув 55,3 млн человек (из них почти 37 млн относятся к Шереметьево). Только через этот аэропорт прошли 43,92 млн пассажиров — за год их количество увеличилось на 20%.

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