В России сократилось количество аэропортов-миллионников

По итогам 2024 года в России осталось 30 аэропортов с пассажиропотоком больше миллиона человек — из списка выбыл аэропорт Грозного. За год его показатель снизился на 5,4% до 951,5 тыс., в то время как в 2023 году он достиг миллиона человек, пишетРБК.

Лидером списка остался Шереметьево, базовый аэропорт «Аэрофлота». По данным издания, за прошлый год пассажиропоток аэропортов группы прибавил 16,8%, достигнув 55,3 млн человек (из них почти 37 млн относятся к Шереметьево). Только через этот аэропорт прошли 43,92 млн пассажиров — за год их количество увеличилось на 20%.

Пулково показал рост на 3%, достигнув 21 млн пассажиров – рекордного показателя. Внуково также в тройке лидеров с повышением трафика на 11% до 16 млн пассажиров. У Домодедово трафик упал на 21,9% до 15,6 млн. Как уточняет издание, снижение пассажиропотока произошло из-за сокращения рейсов S7.

В пятерку вошел аэропорт Сочи с 13,7 млн пассажиров. В десятку лучших попали Новосибирск (9,3 млн), Екатеринбург (8,5 млн), Казань (5,4 млн), Минеральные Воды (4,86 млн) и Калининград (4,81 млн). Кроме того, в числе лидеров по итогам 2024 года оказались Красноярск и Владивосток, показав прирост на 13,5% и 17% соответственно.

До этого стало известно, что пассажиропоток авиакомпании S7 в 2024 году снизился на 19%. Для сравнения, за 2023 год пассажиропоток S7 Airlines составил 15,9 млн пассажиров, из которых 14,5 млн человек на внутренних и 1,5 млн человек на международных рейсах.

Ранее в РФ запланировали существенно нарастить долю отечественных самолетов в авиакомпаниях.