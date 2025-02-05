Суд признал законным приговор захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

Апелляционный военный суд утвердил приговор Малику Гандалоеву, одному из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор Южного окружного военного суда от 23 июля 2024 года оставить без изменений», — сказал судья.

Гандалоев не принимал участия в рассмотрении жалобы. Однако, согласно представленным суду материалам, защита осужденного считает приговор незаконным, несправедливым и слишком суровым. Защита призывает смягчить приговор и отменить наказание в виде штрафа. Также в материалах указано, что мужчина признал свою вину.

Прокурор возражал против удовлетворения жалобы и просил оставить приговор в отношении Гандалоева без изменений.

В июле гособвинение потребовало для Гандалоева 22 года лишения свободы по обвинению в участии в террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), а также в изготовлении и хранении взрывчатки.

По версии следствия, что в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом и знакомым купили в Астрахани элементы для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). После этого они вернулись в Ингушетию, где ушли в горы и записали видео, в которых дали присягу на верность амиру террористической организации.

Позднее, в феврале-марте 2023 года, Гандалоев с сообщниками соорудили СВУ, которое собирались использовать для выполнения поручений от кураторов из ИГ. В апреле того же года они были задержаны.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.