Для участника захвата заложников в ростовском СИЗО запросили срок в 22 года

Гособвинение потребовало для одного из участников захвата заложников в ростовском СИЗО Малика Гандалоева 22 года лишения свободы по обвинению в участии в террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), а также изготовлении и хранении взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Назначить 22 года лишения свободы со штрафом 600 тыс. руб. Местом отбывания наказания на срок три года определить тюрьму, оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима», — сказал обвинитель.

Следствие утверждало, что в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом и знакомым купили в Астрахани элементы для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). После этого они вернулись в Ингушетию, где ушли в горы и записали видео, в которых дали присягу на верность амиру террористической организации.

Позднее, в феврале-марте 2023 года, Гандалоев с сообщниками соорудили СВУ, которое собирались использовать для выполнения поручений от кураторов из ИГ. В апреле того же года они были задержаны.

До этого был заключен под стражу Даниил Камнев, который вместе с несколькими арестантами захватил в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.