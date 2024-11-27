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Пашаев спросил Блиновского на очной ставке, откуда у него миллионы

Экс-адвокат Пашаев рассказал в суде об очной ставке с блогером Блиновским

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал на суде об очной ставке с мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской, откуда у него миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Пашаев в феврале убедил Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его жену от уголовной ответственности, а после получил от блогера не менее 18,5 миллиона рублей и $300 тысяч. Экс-адвоката арестовали по обвинению в мошенничестве. Вину он не признает.

В ходе рассмотрения жалобы на продление срока ареста Пашаеву до 15 января он и его защитник заявили, что Блиновский — единственный заявитель по делу, и обвинение строится исключительно на его показаниях.

Во время очной ставки, отметил Пашаев, следователь отвел его вопрос, откуда Блиновский взял деньги, чтобы передать ему.

«Напомню, что в рамках уголовного дела в отношении Блиновского и его жены… все их средства и имущество арестованы. Следователь не дал нам узнать, а откуда тогда эти деньги», — сказал он.

Пашаев стал участником СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. Он рассказывал, что с ним воюет и Блиновский.

Накануне Эльману Пашаеву запретили любое общение с внешним миром.

Ранее журналисты узнали о попытках Пашаева вернуть себе статус адвоката.

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