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Россиянам рассказали о напитке, который поможет снизить уровень сахара в крови

Pravda.Ru: чайный гриб поможет снизить уровень сахара в крови
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Freepik.com

Употребление чайного гриба поможет снизить уровень сахара в крови. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование ученых.

По их словам, он также может помочь в контроле сахарного диабета второго типа. В чайном грибе есть бактерии молочной кислоты, которые способствуют здоровью кишечника, а также бактерии уксусной кислоты. Последние могут повлиять на метаболизм глюкозы. При этом эксперты рекомендуют выбирать варианты напитка без сахара.

«В исследовании 12 добровольцев с сахарным диабетом второго типа употребляли чайный гриб в течение четырех недель. Результатом стало снижение уровня глюкозы в крови. Тем не менее исследователи подчеркивают, что необходимы дополнительные более масштабные исследования для подтверждения этих результатов», — говорится в сообщении.

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что чайный гриб (комбуча), как и многие другие ферментированные продукты, полезно употреблять людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. По ее словам, бактерии в нем помогут улучшить микрофлору. Этот продукт также может улучшить иммунитет и снять воспалительные процессы.

Ранее врач рассказал, какие «полезные» напитки вредят зубам.

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