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Диетолог рассказала о пользе чайного гриба

Диетолог Писарева: чайный гриб может улучшить микрофлору и иммунитет

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Freepik.com

Чайный гриб (комбуча), как и многие другие ферментированные продукты, полезно употреблять людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, бактерии в нем помогут улучшить микрофлору. Она уточнила, что комбуча представляет собой скопление молочнокислых бактерий, в которые добавляют чай и сахар для усиления процесса ферментации. Этот продукт также помогает улучшить иммунитет и снять воспалительные процессы.

«Также в нем содержатся антиоксиданты (можно косвенно об этом говорить), полезные для профилактики онкологических заболеваний. Было, кстати, исследование по поводу чайного гриба, что он ингибирует процесс образования новых кровеносных сосудов, и таким образом снижается количество онкоклеток, — по предстательной железе такое было исследование», — отметила Писарева.

Диетолог добавила, что чайный гриб также способствует выработке серотонина в кишечнике, помогает справиться с депрессией, а также улучшает настроение и снижает уровень плохого холестерина.

Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова до этого рассказала «Газете.Ru», что квашеные продукты и чайный гриб полезны для здоровья зубов.

Ранее врач рассказал о вреде и пользе чайного гриба.

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