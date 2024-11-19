Врачи рассказали, какие «полезные» напитки вредят зубам

Напиток на основе чайного гриба (комбуча), вода с лимоном, диетическая газировка и минеральная вода могут вредить зубной эмали из-за повышенной кислотности. Об этом изданию Daily Mail рассказал ведущий лондонский стоматолог Джеймс Гульник, бывший президент Британской академии косметической стоматологии.

Специалист призвал к осторожности при употреблении напитков, предположительно улучшающих работу пищеварительной системы — лимонной воды и яблочного уксуса. По словам стоматолога, они достаточно кислые для того, чтобы «размягчить» зубную эмаль, поэтому пить их необходимо через трубочку.

Также опасность могут представлять минеральная вода с газом и сладкая газировка. Причем вредить здоровью и внешнему виду зубов могут напитки как с сахаром, так и с искусственными подсластителями. Врач объяснил, что pH (водородный показатель или показатель кислотности) множества газированных напитков не превышает 5,5.

«Некоторые из них характеризуются уровнем pH 2 или 3. Такая экстремальная кислотность «разъедает» зубы», — предупреждает Гульник.

Чайный гриб, который позиционируется как полезный напиток для улучшения микробиома кишечника, тоже может быть очень кислым. При покупке комбучи в магазине стоматолог рекомендует обращать внимание на уровень pH, указанный на упаковке. Также врач не советует употреблять варианты напитка с большим количеством сахара — это поможет снизить риск развития кариеса.

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