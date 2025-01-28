Суд признал лотерею «Орогой» в Якутии незаконной

В Якутии индивидуальный предприниматель провел незаконную продажу лотерейных билетов на ₽18 млн. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, предприниматель не имел права на проведение лотереи «Орогой». Отмечается, что подобные мероприятия могут проводиться только в соответствии с законом на основании разрешения Правительства РФ и только органами государственной власти.

«Прокуратура обратилась с иском в суд о признании деятельности предпринимателя по организации и проведению лотереи незаконным и о взыскании в доход федерального бюджета суммы незаконно полученного дохода в размере 17 984 945 рублей 00 копеек», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил обращение прокуратуры, решение суда еще не вступило в законную силу.

До этого руководитель направления антиспам в «Почте Mail» Алексей Бруевич рассказывал, что в четвертом квартале 2024 года специалисты «Почты Mail» зафиксировали значительный рост спама, рекламирующего онлайн-казино и лотереи. По данным антиспам-службы, такие сообщения составили более 36% от общего числа заблокированных ежедневно.

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