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Суд признал лотерею «Орогой» в Якутии незаконной

Прокуратура: в Якутии суд признал незаконным проведение лотереи на ₽18 млн
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Depositphotos

В Якутии индивидуальный предприниматель провел незаконную продажу лотерейных билетов на ₽18 млн. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, предприниматель не имел права на проведение лотереи «Орогой». Отмечается, что подобные мероприятия могут проводиться только в соответствии с законом на основании разрешения Правительства РФ и только органами государственной власти.

«Прокуратура обратилась с иском в суд о признании деятельности предпринимателя по организации и проведению лотереи незаконным и о взыскании в доход федерального бюджета суммы незаконно полученного дохода в размере 17 984 945 рублей 00 копеек», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил обращение прокуратуры, решение суда еще не вступило в законную силу.

До этого руководитель направления антиспам в «Почте Mail» Алексей Бруевич рассказывал, что в четвертом квартале 2024 года специалисты «Почты Mail» зафиксировали значительный рост спама, рекламирующего онлайн-казино и лотереи. По данным антиспам-службы, такие сообщения составили более 36% от общего числа заблокированных ежедневно.

Ранее мошенники украли у россиян миллионы рублей под предлогом трудоустройства в ПВЗ.

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