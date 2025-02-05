Женщина подала на мужа в суд из-за его чрезмерной скупости

В Италии оштрафовали мужчину, который экономил на коммунальных платежах, мешая жить жене. Об этом сообщает Today.

Итальянка обвинила 58-летнего мужа в насилии над личностью, заявив, что из-за чрезмерной скупости он стал настоящим домашним тираном. По ее словам, мужчина отключал отопление даже в очень холодные дни, заклеивал окна, чтобы бороться со сквозняками, и следил, сколько она тратит воды.

Стремление мужа сэкономить на счетах достигло такой степени, что его жена уже не могла заботиться о личной гигиене. В конце концов женщине надоели постоянные лишения, и супруги поссорились. Суд в Бари встал на сторону женщины и назначил ее мужу штраф в размере €450. Его также уличили в несоблюдении алиментных обязательств.

Ранее россиянка окатила кипятком свою мать за то, что та не экономила на коммунальных платежах.