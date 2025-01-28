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Россиянка окатила кипятком свою мать за то, что она не экономила на коммунальных платежах

В Барнауле дочь из мести окатила мать кипятком в душе, женщину не спасли
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Shutterstock

В Барнауле женщина окатила кипятком родную мать, которая не экономила на коммунальных платежах. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

34-летняя горожанка проживала в одной квартире со своей матерью и родным братом. По версии следствия, в январе родственницы повздорили, так как мать семейства не экономила воду и электричество, несмотря на повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Дочь женщины решила отомстить ей и, когда та пошла мыться, тоже зашла в ванную. Злоумышленница стала поливать сидящую в ванной мать кипятком из лейки для душа, и в результате женщина получила ожог 30% поверхности тела. Потерпевшую доставили в больницу, но спустя несколько дней ее сердце остановилось.

Сейчас обвиняемая находится под стражей, ведется следствие.

Ранее на Ямале вышедшего из колонии мужчину пытались отравить его мать и сестра.

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