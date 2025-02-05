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В Екатеринбурге 14-летняя девушка познакомилась с мигрантом и родила от него ребенка

В Екатеринбурге 14-летняя девушка родила от мигранта
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Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге девушка родила от мигранта спустя год после знакомства. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник, 14-летняя школьница познакомилась с 16-летним мигрантом в феврале прошлого года в социальных сетях. Пара некоторое время общалась, но вскоре они встретились и стали проводить время вместе.

В результате в июле прошлого года несовершеннолетняя рассказала возлюбленному, что беременна. В феврале у них родился ребенок.

Силовики организовали проверку. По словам пары, они планируют пожениться. На данный момент оба находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних. Известно, что юноша находится на территории России нелегально.

«Делом заинтересовались следователи СКР. Официальных комментариев от силовых структур нет», – сообщается в публикации.

До этого на Урале 14-летняя школьница познакомилась с 20-летним молодым человеком и спустя какое-то время забеременела. Позже она почувствовала резкие боли в животе и вызвала медиков, но беременность сохранить не удалось.

Ранее 13-летняя школьница забеременела от годами насиловавшего ее отца.

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