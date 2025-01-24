Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале 14-летняя девочка забеременела от взрослого и попала в больницу

Ura.ru: на Урале 14-летняя девочка забеременела от взрослого и попала в больницу
close
Shutterstock

На Урале 14-летняя школьница забеременела от 20-летнего юноши и оказалась в больнице. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Ura.ru.

По информации агентства, девочка познакомилась со взрослым молодым человеком через общих знакомых. Через какое-то время дружеские отношения переросли в нечто большее.

Школьница пригласила юношу в гости, где у них по обоюдному согласию случилось соитие. Подчеркивается, что молодой человек был в курсе возраста девочки.

В январе несовершеннолетняя узнала, что беременна, однако не стала рассказывать об этом родителям. В какой-то момент, когда школьница находилась в торговом центре, у нее начались резкие боли в животе. Она самостоятельно вызвала бригаду скорой помощи, подростка доставили в больницу. Врачам не удалось сохранить беременность.

Мать девочки после случившегося обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в инциденте. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее мужчина попытался изнасиловать школьницу в российском городе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами