Бунт заключенных предотвратили в изоляторе в Тобольске

В Тобольске Тюменской области заключенные в изоляторе временного содержания (ИВС) собирались устроить бунт, его успели предотвратить, однако один человек пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 1 февраля пятерых арестованных мужчин перевезли из тюменского СИЗО № 1 в ИВС в Тобольске. Уточняется, что мужчин судят за кражи, угон автомобиля, нарушение ПДД и другие преступления.

«‎Около одиннадцати вечера заключенные подручными средствами заблокировали замочную скважину в знак протеста этапированию. Начальница конвоя ИВС не смогла открыть дверь в камеру во время обхода. Она позвала наряд и вызвала скорую. Сначала арестанты все вместе держали дверь. Но сотрудники ее выбили».

Сообщается, что мужчины оказывали сопротивление, но правоохранители успели надеть им наручники. Один из заключенных нанес себе множественные раны, его доставили в больницу для оказания помощи.

В 2024 году в Туркестанской области на юге Казахстана заключенные устроили бунт. Позднее в комитете уголовно-исполнительной системы МВД республики пояснили, что часть осужденных «выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания».

Во время бунта двое военнослужащих нацгвардии и сотрудник местного департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) получили незначительные травмы, им оказали медицинскую помощь.

Ранее была названа причина бунта заключенных в колонии в Иркутской области.