Астроном ответил, когда ожидается пик активности Солнца

Пик активности Солнца ожидается в середине 2025 года. Об этом «Москве 24» рассказал завлабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, этот пик активности не станет рекордным, потому что у звезды нет резервов для радикального роста активности. Эксперт добавил, что текущее поведение Солнца, на котором в последнее время произошло несколько вспышек, считается абсолютно нормальным. Он напомнил, что раз в 11 лет оно находится в состоянии высокой активности.

«В целом мы видели и более активное Солнце. Если брать XX век, то в 1950–1960-х годах активность была в полтора раза выше, чем текущая. В 2003-м также фиксировались сильнейшие вспышки, в три-четыре раза мощнее, чем те, которые мы сейчас наблюдаем», — заключил Богачев.

Накануне сообщалось, что количество солнечных вспышек класса М, зарегистрированных Институтом прикладной геофизики (ИПГ) в понедельник, достигло 11. По данным ИПГ, были зафиксированы две мощные вспышки: в 16:18 мск вспышка M6.1 продолжительностью 16 минут и в 12:13 мск вспышка M1.4 продолжительностью 8 минут, обе в группе пятен 3981.

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