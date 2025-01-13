Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Астроном рассказал, какое влияние на Землю оказывают дыры на Солнце

Астроном Богачев: корональная дыра на Солнце не вызовет сильные магнитные бури
close
NASA

Возникшая на Солнце крупная корональная дыра вряд ли вызовет сильные магнитные бури. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Под корональными дырами подразумеваются крупные солнечные области с открытыми линиями межпланетного поля, вдоль которых плазма имеет возможность беспрепятственно уходить в межпланетное пространство. На изображениях Солнца такие участки видны как более темные.

Данное явление противоположно солнечной активности и обычно возникает на спокойном Солнце — в данный момент оно «заметно успокоилось», рассказал астроном.

Основным результатом действия корональных дыр является рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. В понедельник, 13 января, эта скорость должна увеличиться примерно с 400 до 600 км в секунду и продержаться на этом уровне всю неделю. Такой рост Богачев назвал значительным, но не слишком опасным.

Солнечный ветер приведет к ухудшению обстановки в магнитосфере Земли, но вряд вызовет магнитные бури, подчеркнул руководитель лаборатории.

Он добавил, что корональные дыры могут вызывать бури до третьего уровня, но в данный момент слишком много неопределенных факторов для точного прогноза.

До этого старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщал, что вспышки на Солнце в 2025 году могут отличаться особой мощностью.

Ранее была найдена неожиданная причина загрязнения воздуха опасным озоновым смогом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами