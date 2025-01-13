Астроном рассказал, какое влияние на Землю оказывают дыры на Солнце

Возникшая на Солнце крупная корональная дыра вряд ли вызовет сильные магнитные бури. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Под корональными дырами подразумеваются крупные солнечные области с открытыми линиями межпланетного поля, вдоль которых плазма имеет возможность беспрепятственно уходить в межпланетное пространство. На изображениях Солнца такие участки видны как более темные.

Данное явление противоположно солнечной активности и обычно возникает на спокойном Солнце — в данный момент оно «заметно успокоилось», рассказал астроном.

Основным результатом действия корональных дыр является рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. В понедельник, 13 января, эта скорость должна увеличиться примерно с 400 до 600 км в секунду и продержаться на этом уровне всю неделю. Такой рост Богачев назвал значительным, но не слишком опасным.

Солнечный ветер приведет к ухудшению обстановки в магнитосфере Земли, но вряд вызовет магнитные бури, подчеркнул руководитель лаборатории.

Он добавил, что корональные дыры могут вызывать бури до третьего уровня, но в данный момент слишком много неопределенных факторов для точного прогноза.

До этого старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщал, что вспышки на Солнце в 2025 году могут отличаться особой мощностью.

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