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Работающим россиянам пообещали еще одну прибавку к пенсии

Экономист Балынин: работающие россияне получат прибавку к пенсии до 437 рублей
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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Пенсии работающих россиян с 1 августа 2025 года увеличатся с учетом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году. Максимальный размер прибавки составит 437,07 рубля, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В январе и феврале 2025 года по поручению президента проведенные индексации (на 7,3% и на 9,5%) затронули не только неработающих пенсионеров, но и работающих. При этом важно отметить, что в августе 2025 года работающих пенсионеров будет ждать еще одна «прибавка» к пенсии: беззаявительная корректировка размера страховой пенсии с учетом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году. Максимальный размер беззаявительной корректировки страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года составит 437,07 рубля», — отметил экономист.

Он напомнил, что с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75%. Ожидается, что в 2025 году средний размер социальных пенсий составит примерно 15,5 тыс. рублей. Военные пенсии с 1 января выросли на 9,5%, выплаты за январь и февраль они получат в феврале. Балынин добавил, что это дополнительное повышение военных пенсий, а запланированная индексация пройдет с 1 октября — выплаты увеличатся еще на 4,5%.

С учетом январской индексации средняя пенсия россиян составляет 24 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали об индексации пенсии после 80 лет в 2025 году.

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