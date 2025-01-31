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Минтруд предложил выплачивать матерям-героиням по 72,4 тыс. рублей в месяц

Минтруд предложил ежемесячно платить матерям-героиням 72,4 тыс. рублей
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Минтруд предложил ввести ежемесячные выплаты в размере 72,4 тыс. рублей для матерей-героинь. Об этом пишет ТАСС.

«Аналогичные выплаты установлены для Героев труда», — добавили в ведомстве.

Выплату женщинам планируется назначить с 1 января 2025 года и индексировать ежегодно.

Звание «Мать-героиня» с 2022 года получают женщины, которые родили и воспитали 10 и более детей. При вручении соответствующего званию ордена женщины получают единовременную выплату в 1 млн рублей.

До этого президент России Владимир Путин вручил знак отличия к почетному званию «Мать-героиня» жене Рамзана Кадырова.

Звание «Мать-героиня» получили Ахматова А. Х. из Кабардино-Балкарской Республики), Бадмаева Л. Н. из Бурятии), Китаева Е. А. из Алтайского края), Кожеватова Е. Г. из Оренбургской области, Меньшикова Г. Н. из Волгоградской области, Салтыкова Т. С. из Московской области и Скрипко И. Б. из Санкт-Петербурга.

Ранее мать-героиня рассказала, куда потратила свою премию в миллион рублей.

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