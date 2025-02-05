Петербурженка оклеветала соседа, обвинив его в нападении на ребенка

В Петербурге мать грудничка оклеветала соседа, чтобы оправдать травмы ее ребенка

В Санкт-Петербурге мать ребенка, на которого якобы напал сосед, призналась, что оклеветала мужчину. Об этом сообщает 78.ru.

Женщина изменила показания, заявив на допросе, что сосед не выхватывал у нее семимесячного сына и не бросал на бетонный пол. Однако телесные повреждения у ребенка все же были зафиксированы, и сейчас он находится под наблюдением медиков.

Семья мальчика считается маргинальной, поэтому, по данным источника канала, младенец мог получить травмы по вине родителей. Сообщалось, что у пострадавшего выявили перелом теменной кости, кататравму и черепно-мозговую травму. Его диагноз уточняется.

Также сообщается, что между матерью ребенка и соседом, которого она обвинила в нападении, действительно был конфликт. Родители мальчика захотели посадить мужчину и решили оклеветать его, но позже опровергли свои слова.

Ранее в Москве мужчина угрожал выбросить ребенка своей сожительницы из окна.