В Москве мужчина угрожал выбросить ребенка своей сожительницы из окна

Житель Москвы забаррикадировался в квартире дома на улице Коненкова в районе Бибирево и грозится выбросить из окна годовалого ребенка своей сожительницы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным журналистов, мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. На место едут экстренные службы.

В настоящее время устанавливается местонахождение матери ребенка. Полиция задержала мужчину. Предварительно, младенец не пострадал.

22 января издание Times of India сообщало, что в Индии женщина жестоко расправилась с маленькими детьми после ссоры с мужем. Жительница Дамана сбросила двух сыновей, годовалого и трехлетнего, с балкона на четвертом этаже. По данным полиции, мать решилась на этот шаг после того, как поссорилась со своим супругом.

В конце декабря портал Chita.ru сообщал, что в Забайкалье 17-летняя девушка родила в туалете кафе и выбросила ребенка в туалет.

Ранее в Китае мужчина случайно выбросил маленькую дочь в окно во время ссоры с женой.