В Петербурге мужчина отобрал у соседки сына-грудничка и бросил на бетонный пол

Петербуржец отобрал у соседки ребенка и проломил ему голову в парадной

В Санкт-Петербурге мужчина проломил череп младенцу. По информации 78.ru, инцидент произошел в доме на Лесном проспекте.

Мать ребенка столкнулась с агрессором, когда шла по подъезду. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выхватил младенца из рук матери и бросил его на бетонный пол.

Пострадавшего доставили в детскую поликлинику в тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом теменной кости, кататравму и черепно-мозговую травму. Как сообщает РЕН ТВ, жертве всего семь месяцев. Сейчас врачи борются за жизнь мальчика.

Подозреваемым оказался 36-летний сосед семьи, по предварительным данным, уже имеющий судимость. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Прикамье 10-месячный ребенок пострадал от взрыва пиротехники.