В Австралии задержали учительницу за совращение двоих учеников

Австралийскую учительницу Тайлу Брейли из Сиднея задержали за совращение двоих учеников 16 и 17 лет. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 30-летняя Брейли преподавала физкультуру в школе штата Новый Южный Уэльс. Следствие считает, что учительница совратила 17-летнего подростка в своей машине на школьной парковке. Позже выяснилось, что до этого Брейли также совратила 16-летнего ученика.

Суд предъявил учительнице обвинение по шести эпизодам. Адвокаты Брейли попросили отложить рассмотрение дела, так как пока не ознакомились со всеми материалами дела. Также защита утверждает, что 30-летней женщине диагностировали биполярное расстройство.

До этого РЕН ТВ сообщало, что в Санкт-Петербурге таксиста подозревают в том, что он домогался девушки. По данным источника, школьница вместе с матерью заказала такси. Во время поездки водитель совратил пострадавшую.

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