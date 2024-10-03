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В Австралии задержали учительницу за совращение двоих учеников

Daily Mail: учительница из Сиднея совратила двоих учеников 16 и 17 лет

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Tayla Brailey/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Австралийскую учительницу Тайлу Брейли из Сиднея задержали за совращение двоих учеников 16 и 17 лет. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 30-летняя Брейли преподавала физкультуру в школе штата Новый Южный Уэльс. Следствие считает, что учительница совратила 17-летнего подростка в своей машине на школьной парковке. Позже выяснилось, что до этого Брейли также совратила 16-летнего ученика.

Суд предъявил учительнице обвинение по шести эпизодам. Адвокаты Брейли попросили отложить рассмотрение дела, так как пока не ознакомились со всеми материалами дела. Также защита утверждает, что 30-летней женщине диагностировали биполярное расстройство.

До этого РЕН ТВ сообщало, что в Санкт-Петербурге таксиста подозревают в том, что он домогался девушки. По данным источника, школьница вместе с матерью заказала такси. Во время поездки водитель совратил пострадавшую.

Ранее в Москве учителя осудили на 9 лет за совращение детей.

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