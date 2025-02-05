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Американцы перестали получать посылки из Китая

SCMP: почтовая служба США приостановила прием посылок из Китая
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Shutterstock/FOTODOM

Почтовая служба Соединенных Штатов (USPS) приостановила прием посылок и писем из Китая и Гонконга (автономия в составе Китая). Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Издание пишет, что USPS не направляла никаких официальных уведомлений, а также не публиковала заявления насчет ситуации. При этом прием писем и бандеролей из Китая продолжается.

На данный момент остается неизвестным, связано ли это решение почтовой службы США с введенными Китаем ответными тарифами и пошлинами.

До этого постоянное представительство Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) заявило, что американские десятипроцентные пошлины на китайские товары мешают двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушают стабильность глобальных цепочек поставок.

2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Размер пошлин для Мексики и Канады составил 25%, тогда как для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.

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