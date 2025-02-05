В Пекине назвали последствия введения мер США против Китая

Американские десятипроцентные пошлины на китайские товары мешают двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушают стабильность глобальных цепочек поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство Китая при Всемирной торговой организации (ВТО).

«Дополнительные тарифы, введенные Соединенными Штатами с 1 февраля, серьезно нарушают правила ВТО и ... являются односторонними и протекционистскими, закрывают глаза на основанную на правилах многостороннюю торговую систему и подрывают ее», — поделились в постпредстве.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью телеканалу «Вместе-РФ» заявил, что Россия не извлечет выгоду от новой торговой войны США и Китая.

2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Размер пошлин для Мексики и Канады составил 25%, тогда как для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

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