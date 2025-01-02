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В Британии нашли женщину, объявленную пропавшей более полувека назад

В Англии найдена женщина, пропавшая без вести 52 года назад
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Shutterstock

В Англии найдена женщина, пропавшая без вести 52 года назад — полиция рассказала о раскрытии одного из самых продолжительных дел о пропавших без вести в Британии. Об этом сообщает газета The Guardian.

В 1972 году из Ковентри в Западном Мидленде пропала 16-летняя Шейла Фокс. В ориентировке полиции было указано, что девушка жила вместе с родителями и могла находиться в отношениях с молодым человеком. Полиция также опубликовала заметку о том, что Фокс могла самостоятельно покинуть Ковентри.

Несколько дней назад полиция вновь опубликовала фотографию 16-летней девушки с пометкой «Разыскивается», и на этот раз поиски увенчались успехом — в полицию Уэст-Мидлендса позвонили и сообщили о местонахождении уже 68-летней Шейлы Фокс.

«Мы рады объявить о завершении одного из самых продолжительных расследований пропавших без вести в полиции Уэст-Мидлендс», — заявили в полиции.

Недавно жительница Петербурга заявила о пропаже сына, который просто спал дома.

Ранее в Петербурге несовершеннолетняя ушла на свидание и не вернулась домой.

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