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Вблизи озера Рица в Абхазии пропал россиянин

МЧС Абхазии ищет россиянина, пропавшего у озера Рица
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В Абхазии в окрестностях озера Рица пропал россиянин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики на своем сайте.

По ее данным, 38-летний житель Тюменской области потерялся около 4:30 (3:30 мск). Его поисками в Гудаутском районе занимаются восемь сотрудников экстренных служб.

В конце января в Красноярском заповеднике «Столбы» спасатели и добровольцы разыскивали местного жителя, который отправился туда за закладкой и не вернулся. По словам девушки пропавшего, ее молодой человек пошел в лес и долгое время не выходил на связь. Через четыре часа он позвонил ей, сообщил, что потерялся, а также отправил геометку. В обозначенную мужчиной локацию выдвинулась группа из спасателей и волонтеров. Они обнаружили, что в этом месте кто-то разводил костер, но потерявшегося жителя Красноярского края так и не смогли найти.

Ранее мужчина потерялся и восемь дней выживал в лесу со сломанным бедром.

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