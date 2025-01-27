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Россиянин ушел в глухой лес за закладкой и пропал

В Красноярском заповеднике пропал мужчина, который ушел туда за закладкой
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Telegram-канал «Kras Mash»

В Красноярском заповеднике «Столбы» спасатели и добровольцы ищут местного жителя, который отправился туда за закладкой и не вернулся. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По словам девушки пропавшего, ее молодой человек пошел в лес и долго не выходил на связь. Через четыре часа он позвонил подруге, сказал, что потерялся и отправил геометку.

В обозначенную мужчиной локацию выдвинулись спасатели и волонтеры. Они обнаружили, что в этом месте кто-то жег костер, но потерявшегося красноярца так и не нашли.

До этого девятилетняя девочка из Железногорска Курской области пропала по дороге домой от подруги. Ребенка около суток искали более 300 сотрудников экстренных служб и добровольцев. Школьница провела ночь в подъезде, а когда ее нашли, заявила, что не возвращалась, так как боялась наказания от бабушки.

Ранее педагог перечислила фразы родителей, которые провоцируют ребенка на уход из дома.

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