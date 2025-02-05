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Тигра, пожирающего собак, увезли в малонаселенную местность

Охотящегося на собак в приморском селе тигра переселили в дикую местность
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Эксперты провели выпуск самца амурского тигра в удаленный район центрального Приморья после его отлова, когда он стал охотиться на домашних собак на юге региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство природных ресурсов края.

2 февраля сотрудники охотнадзора совместно с работниками национального парка «Земля леопарда» поймали тигра, который нападал на собак в селе Барабаш. Животное было перевезено в Центр реабилитации тигров и редких животных «Тигр», где его осмотрели. В результате выяснили, что тигр не получил травм и находится в удовлетворительном состоянии.

«Самца амурского тигра, пойманного в ночь с 1 на 2 февраля в Хасанском районе, выпустили 4 февраля в природную среду обитания с достаточным количеством пищи в малонаселенной местности Красноармейского района Приморья», — сообщается в пресс-релизе.

В министерстве подчеркнули, что релокация тигров является эффективным способом снижения конфликтов между дикими хищниками и людьми.

«Хотя процесс перемещения может вызывать стресс у животного (но не представляет опасности), такие особи обычно больше не становятся источником конфликтов», — добавили в ведомстве.

Амурский тигр считается одним из самых редких хищников на Земле и занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают в четырех регионах: Приморье, Хабаровский край, Амурская область и Еврейская автономная область. По оценкам специалистов, численность амурских тигров в России составляет приблизительно 750 особей.

Ранее в Приморье тигры окружили машину россиян.

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