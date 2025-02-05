Россиянам рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения

Спасатели Главного управления гражданской защиты Московской области посоветовали не бросать трубку, если был случайно набран номер единой службы спасения «112», а дождаться ответа оператора и проинформировать его, что звонок был совершен по ошибке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

В управлении отметили, что обращаться в службу 112 следует только в случае экстренной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. Например, это может быть пожар, ДТП или утечка газа.

В ведомстве также призвали граждан не звонить по номеру 112 ради шутки или баловства, поскольку ложные вызовы отвлекают операторов и спасателей от оказания помощи тем, кто действительно в ней нуждается.

«Не набирайте 112 без необходимости! Не совершайте ложный вызов в 112 — он может стоить жизни!» — отмечается в сообщении управления.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал МЧС одной из лучших в мире спасательных служб. По его словам, это огромное министерство, которое постоянно взаимодействует со всеми остальными ведомствами в чрезвычайных ситуациях, в ходе природных и техногенных катастроф, и задействуется в оказании гуманитарной помощи и спасении людей.

Ранее МЧС призвало россиян собрать и держать дома «тревожный чемоданчик».