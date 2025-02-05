Вильфанд заявил об избытке осадков в трех округах России

Вильфанд сообщил, что в трех округах России в январе наблюдался избыток осадков

На территории Уральского, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов в январе фиксировался избыток осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«На Урале, практически во всем округе, осадков выпало больше нормы, только в Челябинской области — 95% от нормы января», — отметил он.

Вильфанд подчеркнул, что «особенно много» осадков выпало в Ханты-Мансийском автономном округе — 230 мм, а в Тюмени — порядка 150 мм. В Северо-Кавказском федеральном округе выпало от 100 до 150% январской нормы осадков, продолжил синоптик.

По его словам, на территории Северо-Западного федерального округа выпало около или больше нормы осадков в январе, в частности, в последние дни месяца.

«Выделяется Алтай, тут выпало 280% от месячной нормы осадков, очень много», — добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Накануне Вильфанд сообщил, что жителей Москвы ожидает рекордно высокое давление в предстоящую субботу, 8 февраля. Атмосферное давление будет колебаться от 775 до 777 миллиметров ртутного столба. Синоптик уточнил, что давление будет повышаться до понедельника, а затем опустится до нормальных показателей.

Ранее Вильфанд рассказал о температурных прогнозах на 2025 год.