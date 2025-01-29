Ученые выявили связь между нейропатией и химиотерапией

Ученые из США обнаружили, что химиотерапия на базе таксанов и соединений платины вызывает нейропатические боли в 40% случаев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine.

Нейропатия — не носящая воспалительный характер патология нервной системы, возникающая на фоне поражения периферических нервов.

По итогам глобального исследования, при котором исследовались данные 10,9 тыс. пациентов, ученые обнаружили, что гораздо реже, в 16% случаев, нейропатические боли возникали при использовании химиотерапии FOLFOX. При этом у пациентов с некоторыми видами рака нейропатия возникала чаще. Так, ее выявили у 60,2% пациентов с раком легких.

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