Мурашко сообщил, что онкологи в России начали внедрять новый метод лечения рака

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал на церемонии вручения премии «Будем жить» о том, что российские онкологи начали применять новый метод лечения онкозаболеваний — трансплантацию органов.

Чиновник назвал ее перспективным методом, который только распространяется в мировой врачебной практике. Некоторым пациентам со злокачественными новообразованиями трансплантация органов позволяет сохранить жизнь. Например, тем, у кого поражена печень.

«В одном из федеральных центров Минздрава России на сегодняшний день эта методика внедрена, и в 2025 году мы планируем увеличение таких хирургических вмешательств», — заявил министр.

Он отметил, что показатель выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях повысился до 61%, а это дает пациентам шанс на то, что болезнь смогут вылечить.

23 января директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые в России планируют создавать модели онкологических заболеваний, чтобы разработать против рака персонализированные мРНК-вакцины, в том числе против рака груди и поджелудочной железы.

Ранее были названы популярные мифы о раке, в которые все еще верят россияне.