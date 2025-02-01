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Мурашко сообщил, что онкологи в России начали внедрять новый метод лечения рака

Мурашко: онкологи в России начали лечить рак при помощи трансплантации органов
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал на церемонии вручения премии «Будем жить» о том, что российские онкологи начали применять новый метод лечения онкозаболеваний — трансплантацию органов.

Чиновник назвал ее перспективным методом, который только распространяется в мировой врачебной практике. Некоторым пациентам со злокачественными новообразованиями трансплантация органов позволяет сохранить жизнь. Например, тем, у кого поражена печень.

«В одном из федеральных центров Минздрава России на сегодняшний день эта методика внедрена, и в 2025 году мы планируем увеличение таких хирургических вмешательств», — заявил министр.

Он отметил, что показатель выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях повысился до 61%, а это дает пациентам шанс на то, что болезнь смогут вылечить.

23 января директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые в России планируют создавать модели онкологических заболеваний, чтобы разработать против рака персонализированные мРНК-вакцины, в том числе против рака груди и поджелудочной железы.

Ранее были названы популярные мифы о раке, в которые все еще верят россияне.

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