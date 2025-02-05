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В СФ рассказали о системе компенсационных выплат инвалидам

Епифанова: надбавки к пенсии инвалидам I группы будут индексироваться ежегодно
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Reshetnikov_art/Shutterstock/FOTODOM

С 1 января 2025 года в России автоматически начисляются положенные инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет надбавки к пенсии для оплаты услуг по уходу за ними, размер которых составляет 1200 рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член Совета Федерации Ольга Епифанова.

По ее словам, соответствующая надбавка будет каждый год индексироваться вместе с пенсией.

Сенатор обратила внимание, что для получения за уход пенсионных баллов ухаживающим необходимо подать заявление в Социальный фонд.

Она также рассказала, что в текущем году планируется расширение «пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов». Политик отметила, что в ближайшие три года число регионов — участников проекта этой программы увеличится до 38.

«В рамках проекта будут выдаваться электронные сертификаты для проведения комплексной реабилитации и абилитации ребенка-инвалида», — заявила она.

Епифанова добавила, что максимальная стоимость такого одного сертификата в этом году составит 110,4 тыс. руб., в следующем — 115,4 тыс. руб., а в 2027-м — 120 тыс. руб.

До этого сообщалось, что размер пенсии в России после февральской доиндексации вырастет в среднем на 2 тыс. руб.

Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит 9,5% вместо предполагаемых ранее 7,3%. Таким образом, ее средний размер составит 24 550 руб. вместо 24 059 руб.

Ранее россиянам рассказали, кому положена двойная пенсия.

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