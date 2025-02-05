Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка официально запросит убежище в РФ

Журналистка Наташа Рей, которая заявляла, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на самом деле является мужчиной, на следующей неделе подаст прошение о политическом убежище в России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.

По словам защитника, его подопечная, вероятно, сделает это через посольство РФ в Париже. Как заявил юрист, журналистка сочла, что «раз Россия дала политическое убежище Эдварду Сноудену, то, возможно, Россия одобрит его и для нее».

Он также отметил, что Рей стала жертвой сфабрикованного процесса.

3 февраля Данглеан заявил, что Рей запросила у депутата Госдумы Петра Толстого политического убежища в РФ, так как во Франции она столкнулась с юридическим преследованием из-за своего расследования о Брижит Макрон. По словам Рей, жена французского лидера родилась мужчиной. Журналистка утверждала, что Жан-Мишель Тронье (брат Брижит) — это имя первой леди Франции при рождении.

В сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал Рей и «медиума» Амандин Руа на €14 тыс. Также суд постановил компенсировать моральный ущерб в размере €8 тыс. Брижит и €5 тыс. ее брату. Кроме этого, каждая из обвиняемых должна была заплатить по €500 в качестве штрафа.

Ранее Макрон опроверг слухи о том, что его жена — трансгендер.