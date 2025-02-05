Из реки в Вашингтоне достали все тела после авиакатастрофы в столице США

Спасатели извлекли из реки Потомак все 67 тел после авиакатастрофы в Вашингтоне

Спасатели извлекли из реки Потомак в Вашингтоне все 67 тел людей, которые находились в самолете и вертолете, столкнувшихся в небе над столицей США. Об этом в социальной сети X сообщили экстренные службы.

По их информации, тела 66 человек были идентифицированы.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

В ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе.

По словам президента США Дональда Трампа, вертолет Black Hawk летел на высоте 400 футов, что гораздо выше разрешенного предела в 200 футов. Ранее он уже говорил, что, возможно, именно пилоты вертолета виноваты в авиакатастрофе. При этом подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, управлявший таким же вертолетом, предположил, что Black Hawk мог отклониться от требуемой высоты для того, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном. В свою очередь бывшая генеральный инспектор минтранса США Мэри Скьяво выразила мнение, что пилот вертолета перепутал источники света и не заметил приближающийся самолет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что разбившийся вертолет в Вашингтоне служил «такси» для генералов.