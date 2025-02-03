Пьяный россиянин жестоко избил приятеля из-за телевизора

Житель Магаданской области предстанет перед судом за жестокое избиение собутыльника, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

По данным следствия, 28-летний житель поселка Усть-Омчуг распивал спиртные напитки в компании приятеля. Между мужчинами возникла ссора из-за сломанного телевизора. В ходе конфликта обвиняемый жестоко избил собутыльника, спасти пострадавшего не удалось.

В отношении северянина было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ивановской области будут судить местную жительницу, которая поссорилась с сожителем. Нетрезвая обвиняемая после ссоры ушла на кухню готовить ужин. Мужчина проследовал за ней и продолжил ссору, в ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им возлюбленного в живот. Пострадавшего удалось спасти, в отношении россиянки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, жительнице Иваново может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее пациент петербургской больницы избил лечащего врача лопатой.