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Пьяный россиянин жестоко избил приятеля из-за телевизора

В Магаданской области мужчина избил собутыльника из-за телевизора
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Следственное управление СК РФ по Магаданской области

Житель Магаданской области предстанет перед судом за жестокое избиение собутыльника, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

По данным следствия, 28-летний житель поселка Усть-Омчуг распивал спиртные напитки в компании приятеля. Между мужчинами возникла ссора из-за сломанного телевизора. В ходе конфликта обвиняемый жестоко избил собутыльника, спасти пострадавшего не удалось.

В отношении северянина было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ивановской области будут судить местную жительницу, которая поссорилась с сожителем. Нетрезвая обвиняемая после ссоры ушла на кухню готовить ужин. Мужчина проследовал за ней и продолжил ссору, в ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им возлюбленного в живот. Пострадавшего удалось спасти, в отношении россиянки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, жительнице Иваново может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее пациент петербургской больницы избил лечащего врача лопатой.

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