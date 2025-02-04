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Российский подросток жестоко избил односельчанку за отказ угостить его алкоголем

В Мордовии будут судить подростка, избившего женщину за отказ угостить спиртным
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Pexels

В Мордовии будут судить 17-летнего подростка, который жестоко избил 55-летнюю односельчанку за отказ угостить его спиртным. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 9 октября 2024 года в Старошайговском районе. Юноша попросил женщину угостить его алкоголем, однако та отказала и попросила несовершеннолетнего покинуть территорию домовладения. Между ними произошла ссора. В результате подросток жестоко избил односельчанку. Причиненные ей травмы оценили как тяжкий вред здоровью.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, на данный момент расследование завершено. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого пьяный россиянин жестоко избил приятеля из-за телевизора. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве подростки жестоко избили попутчика, ехавшего с ними в электричке.

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