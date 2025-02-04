Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранца арестовали за развращение 11-летней девочки в Подмосковье

В Подмосковье иностранца арестовали за развращение 11-летней девочки
close
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Подмосковье 35-летнего иностранного гражданина обвинили в развращении ребенка. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, все случилось в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа. Иностранец, находясь в одной из квартир, с декабря 2024 года по январь 2025 года совершил в отношении 11-летней девочки противоправные действия.

Предполагаемого злоумышленника задержали. На данный момент ему предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Фигуранту избрали меру пресечения в виде ареста.

До этого под Екатеринбургом подросток во время отдыха в санатории изнасиловал своего друга. Юноши являются воспитанниками одной спецшколы, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Петербурге ищут неизвестного, домогавшегося девушек на улице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами