В Подмосковье иностранца арестовали за развращение 11-летней девочки

В Подмосковье 35-летнего иностранного гражданина обвинили в развращении ребенка. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, все случилось в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа. Иностранец, находясь в одной из квартир, с декабря 2024 года по январь 2025 года совершил в отношении 11-летней девочки противоправные действия.

Предполагаемого злоумышленника задержали. На данный момент ему предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Фигуранту избрали меру пресечения в виде ареста.

До этого под Екатеринбургом подросток во время отдыха в санатории изнасиловал своего друга. Юноши являются воспитанниками одной спецшколы, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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