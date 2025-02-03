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Подросток изнасиловал друга во время отдыха в российском санатории

Ura.ru: под Екатеринбургом подросток изнасиловал друга в санатории
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Ольга Цветцих/Unsplash

Под Екатеринбургом подросток во время отдыха в санатории изнасиловал своего друга. Об этом со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел пять лет назад в оздоровительном лагере «Юность» в городе Сысерти, однако известно об этом стало лишь сейчас. Воспитанник екатеринбургской спецшколы №124 совершил изнасилование друга, который также обучался в этом образовательном учреждении. Отмечается, что в деле «два-три эпизода».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Материалы расследования уже переданы в суд, рассказал источник.

До этого в Астрахани мужчина напал на ребенка на улице и пытался утащить к себе домой. Злоумышленник увидел на улице несовершеннолетнюю, которая ждала автобус на остановке.

Ранее мужчину, жестоко избившего и изнасиловавшего женщину во Владивостоке, арестовали.

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