В Петербурге ищут неизвестного, домогавшегося девушек на улице

В Петербурге неизвестный мужчина домогался проходивших мимо девушек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. В данный момент в качестве потерпевшей опросили одну женщину. Личность злоумышленника и другие потерпевшие устанавливаются. Председатель СКР Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о ходе расследования.

«Фонтанка» сообщает, что все случилось 4 февраля в Невском районе. Неизвестный мужчина в черном капюшоне потрогал девушку за интимные места на Архивной улице — она успела снять злоумышленника на камеру, когда он убегал. Другая местная жительница в чате дома рассказала, что на нее в тот же день набросился незнакомец, который пытался ее утащить и совершить насильственные действия. Также мужчина сообщил, что с его женой произошел аналогичный инцидент.

Ранее воспитанницы крымской спортшколы обвинили тренера в домогательствах.