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Бесследно пропавшую в Татарстане девушку-подростка ищут уже шесть дней

KazanFirst: в Татарстане шесть дней ищут пропавшую девушку-подростка
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Мензелинск/VK

В Татарстане пропала 16-летняя девушка, ее ищут уже шесть дней. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в городе Мензелинск. Девушка-подросток вышла из дома 29 января и направилась в неизвестном направлении. До текущего момента ее местоположение остается неизвестным.

В какой одежде девушка вышла из дома неизвестно. У пропавшей также отсутствуют особые приметы.

До этого девочка из Тюменской области вернулась домой после того, как ее похитили неизвестные. Об исчезновении ребенка в селе Княжево стало известно после публикаций в соцсетях. Как рассказали очевидцы, мужчины ждали 13-летнюю девочку после школы, они затолкали ее в машину и скрылись.

Ранее россиянка с двумя шестимесячными сыновьями бесследно пропала, пока муж был в командировке.

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